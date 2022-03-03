Дэн Харди – о разнице между Масвидалем и Ковингтоном: «Колби здесь просто для работы и денег. Хорхе же будет драться с ним хоть на улице»

Бывший комментатор и экс-боец высказался о и , чей бой возглавит грядущий турнир UFC 272.

Не оценивая навыки спортсменов, англичанин отметил, что Масвидаль не притворяется и является гангстером в октагоне, тогда как Колби просто выполняет свою работу.

В качестве примера Дэн вспомнил случаи с участием обоих бойцов: конфликт Хорхе с Леоном Эдвардсом и стычка Ковингтона с Фабрисио Вердумом.

«Если ты что-нибудь крикнешь Масвидалю и вызовешь его на драку, он попытается напасть на тебя в толпе. И я был в нескольких футах от него, когда он прыгнул на Леона Эдвардса. Это была самая продуманная гангстерская выходка, которую я когда-либо видел.

С другой стороны, когда пытался ударить Ковингтона бумерангом, Колби наложил в штаны, грозя судебным процессом, говоря о безопасности и прочем.

В этом разница между ними. Колби здесь, чтобы зарабатывать деньги и выполнять свою работу. Но Масвидаль будет драться с ним в октагоне или на улице, для него это не так важно», – сказал Харди.

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