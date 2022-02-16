Масвидаль про бой с Ковингтоном: «Надеюсь, что рефери, пытаясь меня оттащить от него, поскользнется на банановой кожуре»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль рассказал о конфликте с будущим соперником .

«Есть интервью, где неоднократно называет меня лучшим другом, но я никогда не спешил с подобными заявлениями, потому что уже тогда видел определенные знаки. То, как он относится к своей семье, что он говорит о маме и сестре.

В каждой истории есть три стороны — ваша, их, и правда. Поэтому я понял, что этот парень непрост, и к нему нужно относиться с настороженностью.

Одно время он близко общался с Джоном Джонсом, и он всегда плохо отзывался о нем. Меня не было с ним в колледже, но я был свидетелем того, что произошло у него с Тайроном Вудли. Тайрон платил ему тысячу долларов в неделю — это было каким-то безумием, потому что парень был любителем и получал деньги просто за то, что тренировался с ним четыре недели.

Вудли спонсировал Колби, оплачивал ему еду, одежду, а затем Ковингтон пришел и начал нести всякое дерьмо. Если парень ходит и говорит о всех гадости, скорее всего, он сам такой и есть, не так ли? Он буквально никого не уважал.

Тогда я подумал, что надо отдалиться от него, а он взял и кинул моего тренера, не заплатив ему деньги, которые обещал, и с тех пор я понял, что хочу причинить боль этому парню.

Я очень надеюсь, что рефери, пытаясь меня оттащить от Ковингтона, поскользнется на банановой кожуре, и я смогу нанести несколько дополнительных ударов, которые навсегда изменят его жизнь и физиономию.

Я хочу, чтобы Колби остался лежать в октагоне в критическом состоянии, я отдам все, что у меня есть, чтобы это случилось», – сказал Масвидаль.

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