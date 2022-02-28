Генри Сехудо: «Оливейра – единственный легковес, который может побить Махачева»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу Ислама Махачева над Бобби Грином.
«Уважение Грину за то, что принял этот бой на коротком уведомлении, но Ислам — худший соперник для него из всех возможных.
Возможно, Чарльз Оливейра сейчас является единственным легковесом, который может побить Ислама Махачева», – написал Сехудо в твиттере.
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