Махачев – о возможном бое с Оливейрой: «Я его измотаю и заставлю сдаться»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев, боец легкого веса UFC, заявил, что считает себя фаворитом возможного поединка против чемпиона Чарльза Оливейры.

«Я думаю, что это будет хороший поединок, потому что этот парень хорош в ударке, грэпплинге и борьбе. Я измотаю его, буду давить на него и заставлю сдаться.

Я знаю, что этот парень не выдерживает, когда кто-то дерется с ним 3-4 раунда, тяжело его бьет и доставляет ему проблем.

Плюс, когда он пытается финишировать оппонента, например, задушить, но у него это не получается, он сдается. Мои навыки в грэпплинге лучше, чем его», – уверен Махачев.

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