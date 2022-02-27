Махачев – о возможном бое с Оливейрой: «Я его измотаю и заставлю сдаться»

Ислам Махачев, боец легкого веса , заявил, что считает себя фаворитом возможного поединка против чемпиона .

«Я думаю, что это будет хороший поединок, потому что этот парень хорош в ударке, грэпплинге и борьбе. Я измотаю его, буду давить на него и заставлю сдаться.

Я знаю, что этот парень не выдерживает, когда кто-то дерется с ним 3-4 раунда, тяжело его бьет и доставляет ему проблем.

Плюс, когда он пытается финишировать оппонента, например, задушить, но у него это не получается, он сдается. Мои навыки в грэпплинге лучше, чем его», – уверен Махачев.

Видео нокаута в поединке Ислама Махачева и Бобби Грина

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