Букмекеры считают Махачева фаворитом в боях против Оливейры и Гейджи

Букмекеры оценили шансы российского легковеса UFC Ислама Махачева в боях против чемпиона Чарльза Оливейры и американца Джастина Гейджи.
В поединке против Оливейры вероятность победы Махачева оценивается в 1.241, в противостоянии с Гейджи — в 1.167.
В минувшие выходные Махачев нокаутировал Бобби Грина в первом раунде на UFC Fight Night 202.
Хабиб – Махачеву: «Пора возвращать пояс домой»
Преемник Хабиба в UFC: Ислам Махачев повторяет путь Нурмагомедова (они лучшие друзья) и может стать чемпионом в этом году