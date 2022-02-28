Букмекеры считают Махачева фаворитом в боях против Оливейры и Гейджи

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Букмекеры оценили шансы российского легковеса UFC Ислама Махачева в боях против чемпиона Чарльза Оливейры и американца Джастина Гейджи.

В поединке против Оливейры вероятность победы Махачева оценивается в 1.241, в противостоянии с Гейджи — в 1.167.

В минувшие выходные Махачев нокаутировал Бобби Грина в первом раунде на UFC Fight Night 202.

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