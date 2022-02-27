Хабиб – о Махачеве: «Ислам показал, что он – боец высокого уровня»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Оливейра - Гейджи Махачев - Грин Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итог боя Ислама Махачева и Бобби Грина.

Напомним, что уроженец Дагестана нокаутировал соперника в первом раунде.

«Ислам в бою с Грином продемонстрировал, что является бойцом высокого уровня и ему нужен соперник высокого уровня.

С такой же беспроигрышной серией. Как Чарльз Оливейра. Им нужно организовать бой.

Если Оливейра победит Джастина Гэтжи, нас ждет потрясающий поединок», – сказал Хабиб после боя.

Бобби Грин – о проигрыше Махачеву: «Извиняюсь, но такое случается, когда занимаешься подобным дерьмом»

Махачев – о возможном бое с Оливейрой: «Я его измотаю и заставлю сдаться»

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