Ислам Махачев: «Дэйна Уайт позвонил Хабибу и пообещал, что я буду драться за титул»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев после яркой победы над Бобби Грином заявил, что стал первым претендентом на титул.

По словам спортсмена, об этом его наставнику сообщил босс UFC Дэйна Уайт.

«После поединка Дэйна Уайт позвонил Хабибу и сказал, что я заслуживаю бой за титул.

Сейчас подерутся и Джастин Гэйтжи, а я буду следующим драться за титул – так сказал Дэйна Уайт.

За одиннадцать месяцев я финишировал четверых соперников, и заслуживаю этого», – сказал Махачев.

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