Ислам Махачев: «Дэйна Уайт позвонил Хабибу и пообещал, что я буду драться за титул»

Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Грин Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Ислам Махачев после яркой победы над Бобби Грином заявил, что стал первым претендентом на титул.

По словам спортсмена, об этом его наставнику Хабибу Нурмагомедову сообщил босс UFC Дэйна Уайт.

«После поединка Дэйна Уайт позвонил Хабибу и сказал, что я заслуживаю бой за титул.

Сейчас подерутся Чарльз Оливейра и Джастин Гэйтжи, а я буду следующим драться за титул – так сказал Дэйна Уайт.

За одиннадцать месяцев я финишировал четверых соперников, и заслуживаю этого», – сказал Махачев.

Ислам Махачев: «Я готов драться за титул уже на следующей неделе»

Ислам Махачев нокаутировал Бобби Грина в главном событии UFC Fight Night 202

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные