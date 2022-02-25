Арман Царукян: «В начале следующего года хочу драться за титул»

Легковес UFC Арман Царукян рассказал о планах в случае победы над Йоэлем Альваресом.

«Хочу выиграть этот бой, затем одержать одну-две победы, и в начале следующего года драться за титул.

Думал, что UFC даст мне соперника из топовой десятки, но случилось то, что случилось. Мой соперник из топ-15, и если я побью его, я уверен, что должен драться с одним из топов.

Я буду доминировать над Альваресом, и задушу его во втором раунде», – сказал Царукян.

Бой Царукяна и Альвареса состоится 26 февраля на UFC Fight Night 202.

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