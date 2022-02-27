Хабиб Нурмагомедов: «Махачева опережает только один, а все остальные 700 бойцов UFC позади него»

Теги UFC полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Камару Усман Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что его подопечный Ислам Махачев должен драться за титул.

«Я считаю, что Ислам должен биться за титул до конца года. У Ислама серия из десяти побед. Кто в UFC имеет лучшую серию на данный момент?

У Чарльза Оливейры десять побед, а больше только у Камару Усмана. Ислама опережает только один боец, который является лучшим бойцом P4P, а все остальные 700 бойцов в ростере UFC позади него», – сказал бывший боец.

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