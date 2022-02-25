Хабиб: «Мой отец всегда говорил, что Махачев станет чемпионом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова к бойцу Исламу Махачеву.

«Ислам был любимым учеником моего отца. Ислам был для моего отца как сын.

Мой отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом. Вот почему я должен быть рядом с ним.

Я должен закончить то, что начал мой отец», – сказал Нурмагомедов.

26 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 202 Махачев проведет бой с Бобби Грином.

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