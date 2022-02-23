Тренер Махачева – о шансах Конора на титульный бой: «Я готов ко всему, учитывая его власть. Нравится ли мне это? Нет»

, тренер Ислама Махачева и других бойцов зала AKA, прокомментировал возможное решение дать бой за титул в легком весе, когда ирландец вернется после перелома ноги.

«Это часть игры, он привлекает большие цифры. Так что UFC может это сделать. Я готов к любому решению, учитывая, какая власть у этого парня. Нравится ли мне это? Конечно, нет.

Могу ли повлиять на это? Тоже нет. В таком случае все зависело бы от того, что хотят делать Ислам и Хабиб. Мы бы осудили это с ними. Я в этом почти не участвую.

играет главную роль в вопросе будущего , потому что они вместе с самого детства. Я, скорее, тренер, наставник», – сказал Мендес.

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