Махачев про бой с Оливейрой: «Не думаю, что он будет трудным для меня»

Российский легковес UFC Ислам Махачев дал прогноз на возможный бой с чемпионом дивизиона .

«Это будет хороший бой, потому что у нас почти одинаковый стиль. У него хорошие навыки грепплинга, приличная стойка, и это будет хороший поединок.

Но я не думаю, что бой будет трудным для меня. Я с легкостью переведу его в партер, потому что у него нет хороших борцовских навыков», – считает Махачев.

26 февраля на UFC Fight Night 202 Махачев подерется с Бобби Грином.

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