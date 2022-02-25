Махачев про бой с Оливейрой: «Не думаю, что он будет трудным для меня»

Российский легковес UFC Ислам Махачев дал прогноз на возможный бой с чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.
«Это будет хороший бой, потому что у нас почти одинаковый стиль. У него хорошие навыки грепплинга, приличная стойка, и это будет хороший поединок.
Но я не думаю, что бой будет трудным для меня. Я с легкостью переведу его в партер, потому что у него нет хороших борцовских навыков», – считает Махачев.
26 февраля на UFC Fight Night 202 Махачев подерется с Бобби Грином.
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