Махачев дал прогноз на бой Оливейры и Гейджи: «Чарльз повалит Джастина и прикончит его»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев назвал фаворита предстоящего титульного поединка между и .

«Думаю, это будет хороший бой, потому что эти ребята высокого уровня. Чарльз улучшил свою ударку, и у него лучше навыки в партере, чем у Джастина.

Я думаю, что они проведут немного времени в стойке, затем Чарльз повалит его на землю, заберет спину и прикончит. Например, третий раунд или второй раунд», – сказал Махачев.

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