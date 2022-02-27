Махачев дал прогноз на бой Оливейры и Гейджи: «Чарльз повалит Джастина и прикончит его»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Оливейра - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Ислам Махачев назвал фаворита предстоящего титульного поединка между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.

«Думаю, это будет хороший бой, потому что эти ребята высокого уровня. Чарльз улучшил свою ударку, и у него лучше навыки в партере, чем у Джастина.

Я думаю, что они проведут немного времени в стойке, затем Чарльз повалит его на землю, заберет спину и прикончит. Например, третий раунд или второй раунд», – сказал Махачев.

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Ислам Махачев – о титуле в полусреднем весе: «Два пояса – мне нравится такая перспектива»

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