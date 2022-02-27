Бобби Грин – о проигрыше Махачеву: «Извиняюсь, но такое случается, когда занимаешься подобным дерьмом»

Легковес UFC Бобби Грин прокомментировал поражение в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, что американец был нокаутирован в первом раунде.

«Дорогая боль, дорогая боль. Победы и поражения. Победы и поражения. Я просто хочу поблагодарить всех моих ребят, весь мой людей за то, что они двигались со мной.

Я извиняюсь, но такое случается, когда занимаешься подобным дерьмом, понимаете, о чем я? Это случилось на последней минуте.

Я собрался как мог. Я ценю вас. Это дерьмо, которое мы делаем для наших семей. Люблю вас, ребята», – сказал Грин.

Ислам Махачев нокаутировал Бобби Грина в главном событии UFC Fight Night 202

Видео нокаута в поединке Ислама Махачева и Бобби Грина