Бывший чемпион UFC в легком весе прокомментировал итоги титульного поединка в среднем весе между и Остином Вандерфордом.

Напомним, что голландский боец защитил титул, отправив Вандерфорда в нокаут в первом раунде.

«Мусаси на сегодняшний день самый недооцененный боец в ММА. Мои поздравления, Гегард», – написал Хабиб в Твиттере.

Хабиб: «Мой отец всегда говорил, что Махачев станет чемпионом»

Сехудо не включил Хабиба в топ-5 лучших бойцов UFC: «Скольких членов Зала Славы он побил?»