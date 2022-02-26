Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итоги титульного поединка Bellator в среднем весе между Гегардом Мусаси и Остином Вандерфордом.
Напомним, что голландский боец защитил титул, отправив Вандерфорда в нокаут в первом раунде.
«Мусаси на сегодняшний день самый недооцененный боец в ММА. Мои поздравления, Гегард», – написал Хабиб в Твиттере.
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