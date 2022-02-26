Хабиб – о Мусаси: «Гегард – самый недооцененный боец в ММА»

Теги UFC Гегард Мусаси средний вес (MMA) Bellator Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итоги титульного поединка Bellator в среднем весе между Гегардом Мусаси и Остином Вандерфордом.

Напомним, что голландский боец защитил титул, отправив Вандерфорда в нокаут в первом раунде.

«Мусаси на сегодняшний день самый недооцененный боец в ММА. Мои поздравления, Гегард», – написал Хабиб в Твиттере.

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