Сехудо не включил Хабиба в топ-5 лучших бойцов UFC: «Скольких членов Зала Славы он побил?»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал пятерку лучших бойцов промоушена за всю историю.
«На первом месте Джон Джонс. Далее идут Деметриус Джонсон, Андерсон Сильва, Генри Сехудо и Жорж Сен-Пьер.
Я включил себя в этот список, потому что побил лучших парней в мире, трех членов Зала Славы в четырех последних боях — Джонсона, Ти Джея Диллашоу и Доминика Круза.
Думаю, Хабиб Нурмагомедов входит в десятку лучших. У него 12 боев в UFC, как у меня, и если бы он выиграл второй титул, тогда бы обошел меня, потому что был непобежденным.
Но скольких членов Зала Славы он побил?» – сказал Сехудо.
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