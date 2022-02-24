Гегард Мусаси: «Хочу сразиться с Андерсоном Сильвой по правилам бокса»

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси рассказал о планах на бой после поединка с Остином Вандерфордом.

«К сожалению, я дрался всего два раза за последние два года. Я бы с удовольствием выступал больше, но эта пандемия рушит мои планы.

Я хочу быть занят по максимуму в этом году. Три боя в ММА, и я хочу сразиться с по правилам бокса.

Мои менеджеры будут упорно работать над организацией этого боя. Андерсон, не убегай от меня», – сказал Мусаси.

Бой Мусаси и Вандерфорда 25 февраля возглавит Bellator 275 в Дублине.

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