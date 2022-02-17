Андрей Корешков про Чимаева: «Он немного себя переоценивает»

Бывший чемпион в полусреднем весе прокомментировал вызов в адрес чемпиона в среднем весе .

«Надо посмотреть будущие бои Чимаева, проверить, как он будет драться с другими бойцами. Пока он дрался с удобными соперниками — с дилетантами, я так скажу.

Адесанья, конечно, боец другого уровня, другого веса. Чимаев говорил, что у него нулевая борьба, но Йоэль Ромеро, к примеру, ни разу не смог его бросить или повалить.

Роберт Уиттакер валил — тот сразу вставал. Поэтому мне кажется, что Чимаев немного себя переоценивает», – сказал Корешков.

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