Андрей Корешков про Чимаева: «Он немного себя переоценивает»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал вызов Хамзата Чимаева в адрес чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.
«Надо посмотреть будущие бои Чимаева, проверить, как он будет драться с другими бойцами. Пока он дрался с удобными соперниками — с дилетантами, я так скажу.
Адесанья, конечно, боец другого уровня, другого веса. Чимаев говорил, что у него нулевая борьба, но Йоэль Ромеро, к примеру, ни разу не смог его бросить или повалить.
Роберт Уиттакер валил — тот сразу вставал. Поэтому мне кажется, что Чимаев немного себя переоценивает», – сказал Корешков.
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