Мусаси про Шлеменко: «С удовольствием дам ему реванш и покажу разницу»

Теги MMA Гегард Мусаси Александр Шлеменко средний вес (MMA) Bellator Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси готов дать реванш россиянину Александру Шлеменко, которого в 2017-м победил раздельным решением судей.

«Александр — крутой соперник. Он всегда выходит драться, но я считаю, что в том бою я явно выиграл первый и второй раунды, так что для меня результат поединка не вызывает никаких сомнений.

Я дрался с одним глазом с первого раунда, с 30-й секунды первого раунда.

Я слышал, что Шлеменко может вернуться в Bellator, но когда я его видел в последний раз, мне показалось, что он слишком легкий для среднего веса. Я думаю, он перейдет на категорию ниже.

Он полусредневес, как мне кажется. Он выглядит очень маленьким. Если Bellator захочет, мы можем снова подраться. Я с удовольствием дам ему реванш и покажу разницу. Будет тот же результат, но совсем другой бой», – сказал Мусаси.

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