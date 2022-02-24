Бобби Грин: «Я буду первым, кто затянет Махачева в настоящую драку и даст ему бой»

Американский боец Бобби Грин поделился планом на бой с .

«Многие парни дрались с Исламом, но ни один из них так и не дал ему бой. По сути, он ни разу не был в настоящем бою.

То, что мы видели до сих пор, было больше похоже на борцовские схватки, но никак не на бои, и я буду первым, кто затянет его в настоящую драку и даст ему бой.

Да, он попытается меня переводить, но я готов к этому. Это будет настоящий бой, а не чертов борцовский матч», – сказал Грин.

Бой Махачева и Грина 26 февраля возглавит 202 в Лас-Вегасе.

Махачев – о плане на бой с Грином: «Собираюсь финишировать его в первом раунде»

Арман Царукян: «Не жалею, что отказался от боя с Махачевым. Мне нужно подготовиться к такому поединку»