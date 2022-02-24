Даниэль Кормье: «Чтобы победить Махачева, Грину нужно оставаться на ногах и не терять концентрацию»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях рассказал, что нужно Бобби Грину для победы над Исламом Махачевым.

«Чтобы победить Ислама, Бобби нужно оставаться на ногах и не терять концентрацию, потому что у Ислама есть удар. Тем не менее Ислам не так хорош в стойке, как Бобби.

Бобби должен превратить бой в боксерский поединок, если он хочет получить шанс на победу. Также ему необходимо защищаться от тейкдаунов и быть в феноменальной форме. Он хорошо выступает, когда расслаблен, потому что тогда он действует очень быстро», – считает Кормье.

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