Ислам Махачев: «После травмы Дариуша я просил менеджера позвонить Фергюсону, Дос Аньосу и Чендлеру, но только Грин согласился»

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Один из главных претендентов на пояс UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что после срыва поединка против Бенеила Дариуша он просил менеджера договориться с топовыми легковесами дивизиона.

«Когда я узнал, что Бенеил травмировался, я сказал своему менеджеру, что мог бы подраться с Рафаэлем Дос Аньосом, потому что у его соперника, Рафаэля Физиева, как раз проблемы с визой, но Али [Абдель-Азиз] мне сказал, что Рафаэль отказался.

Я попросил позвонить Тони Фергюсону, Грегору Гиллеспи, Майклу Чендлеру, но в итоге только Бобби дал мне ответ и согласился. Вероятно, парню просто нужны были деньги.

Все остальные бойцы в топовой десятке занимаются только тем, что болтают», – сказал Махачев.

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