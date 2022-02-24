Арман Царукян: «Не жалею, что отказался от боя с Махачевым. Мне нужно подготовиться к такому поединку»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян UFC Fight Night Бенеил Дариуш Махачев - Грин Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Российский легковес Арман Царукян сообщил, что ему предлагали бой на коротком уведомлении с Исламом Махачевым.

««Мне предложили бой против Ислама Махачева на улучшенных условиях.

Не жалею, что отказался. Мне нужно подготовиться к такому бою. Думаю, что мы еще встретимся», – сказал Царукян.

Напомним, Махачев 26 февраля на UFC Fight Night 202 подерется с Бобби Грином, который заменил травмированного Бенеила Дариуша.

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