Арман Царукян: «Не жалею, что отказался от боя с Махачевым. Мне нужно подготовиться к такому поединку»

Российский легковес Арман Царукян сообщил, что ему предлагали бой на коротком уведомлении с Исламом Махачевым.
««Мне предложили бой против Ислама Махачева на улучшенных условиях.
Не жалею, что отказался. Мне нужно подготовиться к такому бою. Думаю, что мы еще встретимся», – сказал Царукян.
Напомним, Махачев 26 февраля на UFC Fight Night 202 подерется с Бобби Грином, который заменил травмированного Бенеила Дариуша.
Арман Царукян: «Оливейра улучшил ударку, грэпплинг и вольную борьбу. Он победит Гейджи»
Чейл Соннен: «Хабиб знал, что Гейджи захочет обнять свою мать после боя, поэтому не стал ломать ему руку»