Александр Усик – о ситуации в Украине: «Я очень переживаю за свою страну, надо остановить эту войну»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF, WBA и WBO Александр Усик записал видеообращение, в котором он высказался о спецоперации российских войск на территории Украины.

«Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я убежал. Нет, я ездил по работе, я вернулся, я дома.

Друзья, нам нужно объединиться, потому что очень тяжелое время наступило. Меня очень сильно переполняют эмоции.

Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, надо остановить эту войну. Мы должны это сделать вместе», – сказал Усик.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источниiков РФ.

Александр Усик: «Прям сейчас готов подраться с Фьюри на улице на голых кулаках»

Александр Усик посетил матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем»