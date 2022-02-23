Александр Усик посетил матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик провел вечер 22 февраля на футболе.

Украинский боксер посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и французским «Лиллем». Александр сообщил об этом в сторис Инстаграма.

Отметим, что победу со счетом 2:0 одержали действующие победители турнира. Финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая.

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