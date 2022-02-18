Тайсон Фьюри: «Усик остановит Джошуа в период с середины боя до поздних раундов»

Чемпион WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО) поделился мыслями о поединке обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе (19-0, 13 КО) с экс-чемпионом (24-2, 22 КО).

«Если Джошуа снова проиграет Александру Усику, то где он окажется? Но я не говорю, что здесь уже все решено, потому что это бокс в тяжелом весе, а Джошуа – большой и сильный парень.

Джошуа может сразить Усика. Но, скорее всего, исход будет таким: Александр остановит его в период с середины боя до поздних раундов или еще раз победит единогласным решением судей. После этого с Джошуа будет покончено», – сказал Фьюри.

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