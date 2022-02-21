Дерек Чисора: «Джошуа вытрет Усиком пол в реванше»

Британский тяжеловес (32-12, 23 КО) поделился мыслями о предстоящем реванше экс-чемпиона (24-2, 22 КО) с обладателем титулов IBF, WBO, WBA в тяжелом весе (19-0, 13 КО).

«Я готов поставить любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол в реванше», – сказал Чисора.

Ранее появилась информация, что реванш Усика и Джошуа должен пройти до 12 июня.

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