Дерек Чисора: «Джошуа вытрет Усиком пол в реванше»

Теги тяжелый вес Александр Усик Дерек Чисора Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Бокс/MMA/UFC

Британский тяжеловес Дерек Чисора (32-12, 23 КО) поделился мыслями о предстоящем реванше экс-чемпиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с обладателем титулов IBF, WBO, WBA в тяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО). 

«Я готов поставить любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол в реванше», – сказал Чисора.

Ранее появилась информация, что реванш Усика и Джошуа должен пройти до 12 июня.

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