Эгис Климас: «Усик даже не слышит, что говорит Фьюри»

, менеджер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе (19-0, 13 КО), поделился мыслями о высказываниях обладателя пояса WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО) в адрес его клиента.

«Я думаю, что Усик даже не слышит, что говорит Фьюри.

Если вспомните, то когда у нас была пресс-конференция с Белью, Тони пять минут говорил, что Александр никогда не видел такого удара как у него, что он не сможет его вырубить.

Спросили у Усика о высказываниях Белью. Он так посмотрел и говорит: «Он шутит». И все», – сказал Климас.

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