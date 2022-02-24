Александр Усик: «Прям сейчас готов подраться с Фьюри на улице на голых кулаках»

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о готовности подраться с чемпионом WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО).

- Тайсон Фьюри говорит, что ты «отпетлял» от поединка с ним?

– Что он врет? Отпетлял. Я прям сейчас готов подраться с ним на улице на голых кулаках. За всю свою карьеру я ни разу ни от кого не отпетлял. Я даже поехал в Москву боксировать, несмотря на то, что у меня могли быть большие проблемы.

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