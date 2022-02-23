Махачев – о плане на бой с Грином: «Собираюсь финишировать его в первом раунде»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев заявил, что уверен в победе над Бобби Грином. Поединок возглавит турнир UFC Fight Night 202, запланированный на 26 февраля.

«У него хороший бокс, и больше ничего. Может быть, он видел пару борцовских схваток, но не более.

Я же борюсь всю свою жизнь. Надеюсь финишировать его в первом раунде, потому что я знаю свои возможности, свой уровень грепплинга и борьбы.

Я его переведу вниз, измотаю, и заставлю сдаться. Таков мой план – я покажу людям свой уровень», – сказал Ислам.

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