Камил Гаджиев: «Если не в этом году, то в следующем Махачев обязательно получит титульный бой»

Российский промоутер поделился ожиданиями от боя с Бобби Грином 26 февраля на 202.

«Считаю Махачева фаворитом в бою с Грином, как и считал в бою с Бенеилом Дариушем. На стороне Ислама хороший ход, который он набрал. Сейчас он один из лидеров дивизиона, плюс он готовился к этому бою, а Бобби Грин выходит на замену, так что я думаю, что Махачев должен победить.

После этой победы, мне кажется, до титульного боя останется один шаг, а может быть, в силу определенного стечения обстоятельств, титульный бой он получит сразу.

Следует понимать, что участие в титульном бое – это не только спортивная сторона соревнований, также важны медийные факторы. Как будет Ислам медийно развиваться, как сложатся обстоятельства, что будет происходить с действующим чемпионом.

Если не в этом году, то в следующем Махачев обязательно получит титульный бой», – считает Гаджиев.

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