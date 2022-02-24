Роберт Уиттакер: «Считаю, что Веттори должен стать моим следующим соперником»

Австралийский средневес UFC Роберт Уиттакер рассказал, с кем бы хотел встретиться в следующем бою.

«Думаю, что следующий бой проведет против , в то время как я буду драться с кем-то из лидеров дивизиона.

Не знаю, кто еще остался? Возможно, ? Да, я считаю, что он должен стать моим следующим соперником.

С нетерпением жду еще одного боя с Адесаньей. Сейчас я собираюсь насладиться перерывом, а затем вернусь в спортзал. Вероятно, следующий бой проведу в июле или августе.

Думаю, что это будет хорошо, потому что в таком случае я смогу получить третий бой с Адесаньей до конца года», – сказал Уиттакер.

В феврале Уиттакер проиграл Адесанье в реванше единогласным решением судей.

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