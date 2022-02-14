Роберт Уиттакер обратился к фанатам: «В каждом бою вы видите лучшую версию меня»

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер выпустил обращение к фанатам после поражения от .

Напомним, что австралиец проиграл чемпиону единогласным решением судей.

«У меня нет потолка, я развиваюсь как боец. В каждом бою вы видите лучшую версию меня, это, честно говоря, просто будоражит меня, у меня нет предела.

Спасибо всем моим фанатам, подписчикам, спонсорам, партнерам по команде, всем, кто присоединился ко мне, чтобы помочь мне пройти этот лагерь, я здесь благодаря вам, ребята.

Благодарю вас от всего сердца. Оставайтесь на связи, «Жнец» становится только лучше!» – сказал Уиттакер.

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