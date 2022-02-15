Джаред Канноньер: «Я единственный, кто достоин встретиться с Адесаньей»

Топовый средневес UFC Джаред Канноньер хочет получить бой с чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

«Мой бой с Исраэлем должен состояться. Любой, кто упоминает Шона Стриклэнда в качестве следующего претендента, должен помнить, что я, находясь на девятой строчке рейтинга, побил парня, который занимал шестую. Или это не так? Тогда я просто не понимаю, как составляются рейтинги.

В свое время я победил девятого номера рейтинга Келвина Гастеллума, и никто мне не дал чемпионский бой. Я не знаю, как сложится сейчас.

Если посмотреть на топ-10, то я единственный, кто достоин встретиться с чемпионом. Тем более, я только что победил парня, которого все называли следующим претендентом», – сказал Канноньер.

Канноньер нокаутировал Дерека Брансона во втором раунде на UFC 271.

Исраэль Адесанья – о следующем сопернике: «Теперь я большой пес. И еще один пес – Джаред Канноньер, он проделал сегодня отличную работу»

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