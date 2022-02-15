Тай Туваса поднялся на третью строчку рейтинга тяжеловесов UFC

UFC обновил рейтинги дивизионов после турнира UFC 271, который состоялся 13 февраля.

после победы нокаутом над поднялся на восемь позиций в рейтинге тяжеловесов и занял третье место. Льюис опустился на пятую строчку.

Джаред Канноньер, победивший Дерека Брансона, занял второе место в рейтинге средневесов.

В общем рейтинге UFC чемпион среднего дивизиона занял вторую позицию, опередив . На UFC 271 Адесанья победил единогласным решением судей .

Адесанья защитил пояс чемпиона UFC: победил спорным судейским решением под свист трибун

Тяжеловес UFC после побед пьет пиво из кроссовки. Это австралийская традиция: ботинок должен быть чужим, а еще туда плюют и писают