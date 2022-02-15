Тай Туваса поднялся на третью строчку рейтинга тяжеловесов UFC

UFC обновил рейтинги дивизионов после турнира UFC 271, который состоялся 13 февраля.
Тай Туиваса после победы нокаутом над Дерриком Льюисом поднялся на восемь позиций в рейтинге тяжеловесов и занял третье место. Льюис опустился на пятую строчку.
Джаред Канноньер, победивший Дерека Брансона, занял второе место в рейтинге средневесов.
В общем рейтинге UFC чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья занял вторую позицию, опередив Алекса Волкановски. На UFC 271 Адесанья победил единогласным решением судей Роберта Уиттакера.
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