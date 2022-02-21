Роберт Уиттакер: «Я бы назвал Оливейру фаворитом боя с Гейджи»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Роберт Уиттакер Чарльз Оливейра UFC 274 Оливейра - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер дал прогноз на бой чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейры с Джастином Гейджи.

«Очень сложный бой для прогноза, но я бы назвал Оливейру фаворитом, потому что он очень техничный боец. Его грепплинг на другом уровне.

Возможно, он сможет разобрать Гейджи, но Джастин выглядел очень хорошо в последнем поединке. Так что я даже не знаю, наверное, все же поставлю на Оливейру», – сказал Уиттакер.

Бой Оливейры и Гейджи состоится 7 мая на турнире UFC 274 в Рио-де-Жанейро.

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