Крис Колберт: «Ломаченко уверенно побьет Камбососа, потому что он очень техничный боксер»

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в первом полулегком весе Крис Колберт (16-0, 6 KO) поделился мыслями о дальнейших поединках абсолютного чемпиона в легком весе (20-0, 10 КО).

«Если бы я был Камбососом, то держался подальше от . Пусть он наслаждается своими поясами. К тому же Джордж только что провел очень тяжелый поединок, к которому готовился целый год.

Я посоветовал бы ему опустить планку как можно ниже и провести бой против соперника, которого предоставит один из санкционных органов.

Нужно отдать должное Камбососу, но мое мнение таково, что он проиграет Хэйни и Ломаченко, но это будут хорошие поединки. Думаю, Ломаченко побьет его еще уверенней, потому что он очень техничный боксер», – сказал Колберт.

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