WBO официально назначила Камбососу защиту титула против Ломаченко (Майкл Бенсон)

Всемирная боксерская организация обязала абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести бой с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон.
«Согласно Эдди Хирну, теперь WBO официально назначила Джорджу Камбососу защиту титулов WBA, WBC Franchise, IBF и WBO против Василия Ломаченко. Хирн сказал, что он все еще пытается устроить вместо этого бой Камбососа с Хэйни», – написал Бенсон.
Ломаченко занимает 1-ю позицию в рейтинге WBO, Беринчик – 2-ю.
Ранее сообщалось, что Камбосос следующий бой должен провести 5 июня. Также была информация, что Ломаченко принял все условия сделки.
Ломаченко принял все условия контракта по бою с Камбососом. Сделка включает пункт о реванше, если Джордж проиграет (Майк Коппинджер)
Камбосос может провести защиту титулов 5 июня против Ломаченко или Хэйни