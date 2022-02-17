WBO официально назначила Камбососу защиту титула против Ломаченко (Майкл Бенсон)

Теги WBO легкий вес Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Всемирная боксерская организация обязала абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести бой с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон.

«Согласно Эдди Хирну, теперь WBO официально назначила Джорджу Камбососу защиту титулов WBA, WBC Franchise, IBF и WBO против Василия Ломаченко. Хирн сказал, что он все еще пытается устроить вместо этого бой Камбососа с Хэйни», – написал Бенсон.

Ломаченко занимает 1-ю позицию в рейтинге WBO, Беринчик – 2-ю.

Ранее сообщалось, что Камбосос следующий бой должен провести 5 июня. Также была информация, что Ломаченко принял все условия сделки.

Ломаченко принял все условия контракта по бою с Камбососом. Сделка включает пункт о реванше, если Джордж проиграет (Майк Коппинджер)

Камбосос может провести защиту титулов 5 июня против Ломаченко или Хэйни

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