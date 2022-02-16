Ломаченко принял все условия контракта по бою с Камбососом. Сделка включает пункт о реванше, если Джордж проиграет (Майк Коппинджер)

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) согласился на все условия соглашения по возможному поединку с абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер.
«Источники сообщают, что Василий Ломаченко принял все условия сделки по потенциальному бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом-младшим. Эта сделка включает пункт о матче-реванше, если Камбосос проиграет.
Согласно источникам, Джордж еще не дал свое согласие. Если Камбосос сразится с Ломаченко, то бой будет транслировать ESPN».
Ранее сообщалось, что Камбосос должен провести свой бой 5 июня в Австралии.
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