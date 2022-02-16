Камбосос может провести защиту титулов 5 июня против Ломаченко или Хэйни

Абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) проведет защиту титулов 5 июня.

По информации источников, Камбосос проведет защиту поясов чемпиона в легком весе 5 июня на стадионе «Марвел» в Мельбурне, Австралия.

5 июня — воскресенье, что позволит вести телетрансляцию 4-го июня в прайм-тайме в США .

Ожидается, что бой состоится против экс-чемпиона мира в трех дивизионах (16-2, 11 КО) или обладателя титула WBC в легком весе (27-0, 15 КО). Сообщается, что Ломаченко явный лидер, но Хэйни остается в споре.

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