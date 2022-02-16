Камбосос может провести защиту титулов 5 июня против Ломаченко или Хэйни

Абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) проведет защиту титулов 5 июня.
По информации источников, Камбосос проведет защиту поясов чемпиона в легком весе 5 июня на стадионе «Марвел» в Мельбурне, Австралия.
5 июня — воскресенье, что позволит вести телетрансляцию 4-го июня в прайм-тайме в США .
Ожидается, что бой состоится против экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) или обладателя титула WBC в легком весе Дэвина Хэйни (27-0, 15 КО). Сообщается, что Ломаченко явный лидер, но Хэйни остается в споре.
Джордж Камбосос: «Бедняга Хэйни действительно продал 500 билетов на свой последний бой»
Джордж Камбосос: «Лучшие претенденты имеют большие яйца, а не большое эго»