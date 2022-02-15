Усику предлагали 40 млн долларов за бой с Фьюри весной 2022-го

Промоутер Боб Арум сообщил, что чемпиону WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе предложили рекордные для него 40 млн долларов за бой с весной этого года.

«Это все было иллюзорным. Кто давал за все это деньги? Кто вообще на это согласился? Это была ерунда. Что это значит?

Усик соглашается драться с Фьюри и получает за это 40 миллионов долларов. А может потом они внесут в контракт, что эти 40 миллионов будут выплачиваться в течение 50 лет. Ты такой документ не подписываешь.

Там было много вещей, которые не имеют смысла», – сказал Арум.

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