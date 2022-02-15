Фрэнк Уоррен: «Джошуа сделал все возможное, чтобы избежать боя с Усиком»

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями о реванше между экс-чемпионом (24-2, 22 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе (19-0, 13 КО).

«Эдди Хирн говорит, что Тайсон Фьюри не получит лицензию в Великобритании. Я даже не знаю, на какой планете он живет. Это не имеет смысла.

Хирну следует сосредоточиться на поединке, который находится под его контролем. Это бой Усика с Джошуа. Хочет ли Джошуа этого поединка? Он сделал все возможное, чтобы избежать его. Желает ли Джошуа этого? Выйдет он на ринг или нет?

Если они проведут реванш и Джошуа не побьет Усика, то он окажется вне игры в супертяжелом весе. Что он будет делать дальше?» – сказал Уоррен.

Ранее Хирн сообщил, что реванш Усика и Джошуа может пройти в мае.

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