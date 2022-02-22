Диллиан Уайт подписал контракт на бой с Фьюри

Обязательный претендент на титул WBC в тяжелом весе (28-2, 19 KO) подписал соглашение на бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Где бы они не хотели провести бой, когда бы они не хотели провести бой, мне все равно. Я пытался встретиться с Фьюри на протяжении длительного времени.

Я всегда был готов с ним драться. Я просто хочу сразиться с ним за титул чемпиона мира прямо сейчас», – сказал Уайт.

Ранее Боб Арум сообщил, что Фьюри подписал контракт на бой. Поединок может пройти 23 апреля.

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