Фьюри – Уайту: «Это последний день для того, чтобы подписать контракт»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) считает, что обязательный претендент (28-2, 19 KO) не желает появляться на их совместной пресс-конференции.

«Я услышал, что эта маленькая сосиска Диллиан Уайт хочет, чтобы ему заплатили за появление на пресс-конференции.

Ты маленькая, глупая, толстая сосиска. Ты получишь вот это (показывает кулак, – прим. Sports.ru), трус.

Я создаю страницу для пожертвований Диллиану Уайту. Так он сможет прийти на пресс-конференцию.

Я первым ему задоначу. Мой донат – 47 свиней. Ты бесполезный бомж.

Это последний день для того, чтобы подписать контракт, большой бомжара. Так что ставь свою подпись, консервная банка, или проваливай», – сказал Фьюри.

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