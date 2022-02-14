Тайсон Фьюри: «Если я побью Уайта, то однозначно стану абсолютным чемпионом в этом году»

Чемпион WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО) уверен, что сможет стать абсолютным чемпионом в своем дивизионе.

«Я всегда об этом говорил, вы знаете мое мнение по поводу абсолютного чемпионства, pound-for-pound и так далее.

Мое окружение больше заинтересовано в так называемом абсолютном чемпионстве. В то время как меня это никогда не интересовало и не заинтересует. Это ничего для меня не значит, тем более, что я и так завоевал все титулы.

Если я побью , а я никогда никого недооцениваю, то однозначно стану абсолютным чемпионом в этом году», – сказал Фьюри.

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