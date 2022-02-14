Тайсон Фьюри: «Если я побью Уайта, то однозначно стану абсолютным чемпионом в этом году»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) уверен, что сможет стать абсолютным чемпионом в своем дивизионе.

«Я всегда об этом говорил, вы знаете мое мнение по поводу абсолютного чемпионства, pound-for-pound и так далее. 

Мое окружение больше заинтересовано в так называемом абсолютном чемпионстве. В то время как меня это никогда не интересовало и не заинтересует. Это ничего для меня не значит, тем более, что я и так завоевал все титулы.

Если я побью Диллиана Уайта, а я никогда никого недооцениваю, то однозначно стану абсолютным чемпионом в этом году», – сказал Фьюри.

Фьюри ответил Конору: «Ты просто хулиган, который бьет стариков»

Боб Арум: «Сторона Уайта просит деньги за то, что Диллиан будет участвовать в продвижении боя с Фьюри»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные