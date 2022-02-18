WBC подготовил специальный пояс для победителя боя между Фьюри и Уайтом

Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).
Победитель получит «Пояс Союза», который будет стоять на кону вместе с титулом WBC.
Ожидается, что бой Фьюри против Уайта будет объявлен в ближайшее время.
Хабиб: «Усик станет серьезным испытанием для Фьюри, а Нганну должен остаться в UFC»
Усику предлагали 40 млн долларов за бой с Фьюри весной 2022-го