WBC подготовил специальный пояс для победителя боя между Фьюри и Уайтом

Теги WBC тяжелый вес Тайсон Фьюри Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

Победитель получит «Пояс Союза», который будет стоять на кону вместе с титулом WBC.

Ожидается, что бой Фьюри против Уайта будет объявлен в ближайшее время.

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