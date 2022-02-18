WBC подготовил специальный пояс для победителя боя между Фьюри и Уайтом

Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе (31-0-1, 22 КО) и обязательным претендентом (28-2, 19 KO).

Победитель получит «Пояс Союза», который будет стоять на кону вместе с титулом .

Ожидается, что бой Фьюри против Уайта будет объявлен в ближайшее время.

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