Боб Арум: «Сторона Уайта просит деньги за то, что Диллиан будет участвовать в продвижении боя с Фьюри»

Глава Top Rank Боб Арум рассказал об организации поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и британцем Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

«Мы выиграли тендер и должны были выполнить некоторые условия. Одним из которых является, передать WBC 10% от ставки на условиях депонирования. Мы это сделали за день до срока.

Таким образом, сейчас WBC удерживает более 4 миллионов долларов наших денег. Потом мы разослали контракты всем сторонам, и, конечно же, Тайсон подписал свой экземпляр.

У нас проблема с Диллианом Уайтом. Сначала они сказали, что хотят больше денег на продвижение поединка. Ели их требования будут удовлетворены, то Диллиан будет участвовать в компании по продвижению.

Я думаю, что они и так получат много денег и просто обязаны участвовать в акции. Но это не их территория и они не могут диктовать свои условия. Адвокат Уайт сказал, что они подпишут контракт и отправят его нам.

Я думаю, что контракт вернется к нам на следующей неделе и тогда Фрэнк Уоррен соберет пресс-конференцию», – сказал Арум.

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