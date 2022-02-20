Отец Фьюри: «Уайт, если ты откажешься от 8 миллионов долларов, ты окажешься в психушке»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО), призвал обязательного претендента (28-2, 19 KO) подписать контракт на бой с его сыном.

«Диллиан Уайт, ты сказал, что хочешь титульный бой. Ты ждал три года, жалуясь на то, что не можешь получить титульный бой.

Но теперь, когда ты его получил, ты, кажется, не хочешь этого, приятель. Слушай, я не знаю, в какие игры разума ты играешь, но на нас они не работают.

Но у тебя мало времени и ты выставляешь себя очень глупо. Подпиши контракт, сражайся, получай побои и продолжай свою работу. По крайней мере, утешительный приз будет в том, что ты сможешь получить 8 миллионов долларов.

Но я не знаю, что с тобой, приятель. Если ты откажешься от 8 миллионов долларов, ты окажешься в психушке. Подпиши контракт и будь мужчиной.

Увидимся на пресс-конференции», – сказал Фьюри-старший.

Ранее WBC подготовил специальный пояс для победителя боя между Фьюри и Уайтом.

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