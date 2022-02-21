Алджамейн Стерлинг: «Буду мелочным и собираюсь злорадствовать от души после победы над Яном»

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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от реванша с Петром Яном, который состоится 9 апреля на UFC 273.

«С нетерпением жду поединка, чтобы заткнуть всех хейтеров, и на этот раз я буду злорадным как никогда. Обычно я скромно реагирую на свои победы. Я занимаюсь трештоком до боя, но после побед веду себя скромно.
В этот раз все будет иначе — я буду мелочным и собираюсь злорадствовать от души после победы.

Если что-то пойдет не так, и я проиграл, ничего страшного — я съем свои слова. Я человек слова, у меня нет проблем с тем, чтобы съесть свое дерьмо после поражения.

Но я всем сердцем чувствую, что лучше этого парня, и с нетерпением жду, когда все сомневающиеся мне отсосут», – сказал Стерлинг.

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