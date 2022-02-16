Стерлинг про реванш с Яном: «Вы увидите еще более убедительную актерскую игру, достойную киноакадемии»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от реванш с .

«UFC предложил нам бой в марте, а затем перенесли его на апрель. Мне они сказали, что Ян не был вакцинирован. Он заявил, что у него есть вакцина и дело не в этом. Мне плевать, вакцинирован он, или нет – он заслуживает того, чтобы получить по лицу, вот и все. Это случится 9 апреля.

Я усердно готовлюсь, посещаю курсы актерского мастерства — у нас много хороших актерских школ, и я провожу там много времени. Вы увидите еще более убедительную актерскую игру, достойную киноакадемии.

Вы будете шокированы тем, что я покажу. Даже Дензел Вашингтон в «Тренировочном дне» со мной не сравнится. Это будет выступление, которое вы запомните на всю жизнь», – сказал Стерлинг.

Второй бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля в рамках UFC 273.

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